Grave lesión de Charles Thomas

El pivote y goleador de Regatas Charles Thomas sufrió una grave lesión y se deberá alejar de los rectángulos de juego unos seis meses.

El Club de Regatas Corrientes confirmó que el estadounidense sufrió “la ruptura total del tendón de Aquiles de la pierna derecha”. Además informó que “se perderá lo que reste de la temporada 2024/25”.

Thomas se lesionó en el último cuarto del juego 1 de la semifinal entre Instituto y Regatas que de disputó este viernes en Córdoba.

El interno, con visibles gesto de dolor y en medio del llanto, fue retirado directamente a los vestuarios por sus compañeros.

Una vez que concluyó el juego y gracias a la colaboración del cuerpo médico de Instituto, se comprobó la gravedad de la lesión.

En los próximos días se determinarán los pasos a seguir. La recuperación habitual para este tipo de lesión, después de pasar por el quirófano, es de al menos seis meses.