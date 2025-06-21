River enfrenta Monterrey por un lugar en los octavos de final

River se enfrentará este sábado con el Monterrey de México, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial de Clubes, en busca de un triunfo que le asegure un lugar en los octavos de final de la competición.

El encuentro está programado para las 22 en el estadio Rose Bowl de la ciudad de Pasadena, que tiene capacidad para 89.702 espectadores. El árbitro designado fue el esloveno Slavko Vincic.

River es el único líder en el Grupo E, producto del triunfo por 3-1 ante Urawa Red Diamonds de Japón en su debut.

Sin embargo, este resultado dejó un sabor agridulce, ya que el delantero Sebastián Driussi se lesionó y se perderá lo que resta de la competición. Su lugar en la cancha sería ocupado por el colombiano Miguel Borja o por el correntino Maximiliano Meza.

El director técnico del equipo de Núñez, Marcelo Gallardo, también tendría planeado realizar otros cambios, ya que el defensor chileno Paulo Díaz no está al 100% desde lo físico y en su lugar podría ingresar Germán Pezzella.

La última incógnita aparece en el mediocampo, donde Ignacio Fernández y Giuliano Galloppo se disputan una posición.

En caso de conseguir la victoria, River tendrá asegurado un lugar en los octavos de final de la competición.

Monterrey, por su parte, viene de conseguir un gran empate ante el Inter de Italia, en un encuentro donde comenzaron en ventaja gracias al gol del defensor español Sergio Ramos, pero que terminó igualado por la anotación del delantero argentino Lautaro Martínez.

Un triunfo de los mexicanos armaría un verdadero lío en el Grupo E e incluso podría generar que River y el Inter se disputen la clasificación entre ellos en la última fecha.

Por el mismo grupo, este sábado desde las 16, Inter de Italia enfrentará a Urawa Red Diamonds.