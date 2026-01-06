¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Regatas comienza 2026 con un partido clave contra Oberá

 Ambos equipos comparten récord y buscan consolidarse entre los cuatro primeros de la tabla. Se jugará este martes desde las 21:30.

Por El Litoral

Martes, 06 de enero de 2026 a las 09:47

La Liga Nacional de Básquet retoma su actividad tras el receso de fin de año, y Regatas Corrientes enfrentará como local a Oberá Tenis Club. El encuentro se disputará este martes desde las 21:30 en el Fortín.

¿Cómo llegan?

Regatas llega con un cierre de año positivo, tras sumar tres victorias consecutivas ante San Lorenzo (70-92), Ferro (77-79) y San Martín (84-64).

Por su parte, Oberá viene de perder como local frente a Obras Basket (66-78), cortando cuna racha de cuatro triunfos consecutivos.

El duelo es relevante en la lucha por los primeros puestos de la tabla: ambos equipos tienen un récord de nueve victorias y cinco derrotas, ocupando actualmente el 4° y 5° lugar. El ganador del encuentro quedará en soledad en la cuarta posición y consolidará sus chances de disputar la Copa Super 20.

En cuanto a los nombres, Regatas no contará todavía con el colombiano Juan Tello, que se incorporará el 10 de enero, ni con Juan Larraza, recientemente cedido a Ciclista de Junín. El resto del plantel estará a disposición del entrenador Juan Varas.

 

