Midón debutará frente a un español en la clasificación de Roland Garros

Tras el sorteo de los cuadros clasificatorios de Roland Garros 2026, el tradicional torneo que se juega sobre polvo de ladrillo, los tenistas argentinos conocieron los nombres de sus rivales en la búsqueda de un lugar en el cuadro principal del segundo Grand Slam de la temporada.

Uno de los representantes albicelestes será el correntino Lautaro Midón (216º en el ránking de la ATP) que jugará en al primera ronda de la clasificación frente al español Roberto Carballés Baena (199º). Este partido entre el argentino de 22 años y el español de 33 se jugará este martes.

Para Midón será su debut como profesional en un Grand Slam. Logró su lugar en la clasificación gracias a su ubicación en el escalafón internacional y para llegar al cuadro principal deberá vencer en tres partidos.

En el caso de un triunfo frente a Carballés Baena, que llegó a ser 94º del mundo y tiene dos títulos ATP, enfrentará en la segunda ronda de la qualy al ganador del encuentro entre el italiano Francesco Maestrelli (112º) y el japonés Rio Noguchi (204º).

“Últimos ajustes con el team. Estamos ready, nos vemos el martes en @rolandgarros”, posteó en sus redes sociales Lautaro junto a una foto con el grupo de colaboradores y familiares que lo acompañan en Paris.

La qualy de Roland Garros dará inicio este lunes, mientras que el cuadro principal comenzará el domingo 24.

Los rivales para los tenistas argentinos en la primera ronda de la qualy son los siguientes:

Hombres

Facundo Díaz Acosta (Argentina) vs. Cristopher O’Connell

Federico Coria (Argentina) vs. Vilius Gaubas

Federico Agustín Gómez (Argentina) vs. Frederico Ferreira Silva

Lautaro Midón (Argentina) vs. Roberto Carballés Baena

Alex Barrena (Argentina) vs. Alexis Galarneau

Juan Pablo Ficovich (Argentina) vs. Stefano Travaglia

Genaro Olivieri (Argentina) vs. Thomas Faurel

Mujeres

Jazmín Ortenzi (Argentina) vs. Arantxa Rus

Luisina Giovannini (Argentina) vs. Eva Guerrero Álvarez

María Lourdes Carlé (Argentina) vs. Rebeka Masarova

Julia Riera (Argentina) vs. Laura Samson