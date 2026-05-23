Huracán de Goya y Lipton repartieron puntos en la primera semifinal

Las semifinales del Torneo Provincial de Clubes 2026 se pusieron en marcha este sábado en Goya. El partido de ida entre el local Huracán y Lipton terminó empatado en 0 y la serie quedó abierta para la revancha que se jugará en al capital correntina.

En un partido donde no abundaron las situaciones para convertir también se repartieron el control en cada etapa. Durante el primer tiempo, Lipton contó con dos claras situaciones para abrir el marcador, mientras que en el complemento fue Huracán el que tuvo una chance.

En el estadio Ramón Cacique Oviedo se vio un inicio de partido donde los equipos le pusieron intensidad y trataron de presionar en la propia salida del rival.

La primera aproximación de Lipton al arco rival fue con un cabezazo de Tony Báez, y la de Huracán fue a la salida den un córner dos remates que dieron en el arquero y un jugador de Lipton.

Después del ritmo del partido bajó, pero el equipo capitalino tuvo dos oportunidades claras para desnivelar. Fabio Miño hizo estrellar la pelota en el travesaño y luego Yoel Meza, también ingresando por derecha, sacó un remate cruzado que se fue muy cerca de uno de los palos del arco defendido por Núñez.

En el segundo tiempo, en el inicio, Huracán se aproximó a la valla de Rodrigo Canteros. Generó una situación para llegar al gol, pero el remate de Medina se fue desviado.

El resto del partido fue con fricciones y lejos de los arcos, recién sobre el final, Lipton, que precariamente renunció a atacar en el complemento, se adelantó para asegurar el empate como visitante.

Semifinal en Goya

Nuevamente Goya será sede este domingo del partido de ida para la otra semifinal del Provincial de Clubes. Central Goya recibirá a Victoria de Curuzú Cuatiá desde las 16 con el arbitraje de Gerardo Sandoval.

Central terminó segundo en su grupo con 3 triunfos, 2 empates y 1 derrota. En octavos de final eliminó a Matienzo (4 a 0 en el global) y en cuartos hizo lo propio con Estudiantes de Virasoro (5 a 2).

Por su parte, Victoria logró la clasificación en la etapa de grupos con 5 triunfos y 1 derrota. En la primera ronda eliminatoria dejó en el camino a Berón de Astrada de Santo Tomé (4 a 2), mientras que en los cuartos de final eliminó a Barraca de su misma ciudad (1 a 1 en el resultado global y 6 a 5 en los tiros desde los doce pasos.