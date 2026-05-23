Boca Unidos eliminó por penales a Empedrado y avanzó a los cuartos de final

Desde los doce pasos, Boca Unidos eliminó a Empedrado y dio la gran sorpresa en los octavos de final de la Copa de la Liga en el fútbol capitalino de primera división. Mandiyú venció a Cambá Cuá, Huracán eliminó a Sportivo y Curupay dio cuenta de Sacachispas en los partidos más importantes de la jornada sabatina.

Empedrado y Boca Unidos igualaron 1 a 1 y debieron recurrir a los tiros desde el punto del penal para definir un ganador. Allí, el Aurirrojo fue más certero, se impuso 4 a 3 y avanzó de ronda.

Por su parte, con gol de Sebastián Aquino, Mandiyú le ganó a Cambá Cuá 1 a 0 y está entre los ocho mejores del campeonato.

En el partido más atractivo del sábado, Curupay venció a Sacachispas 4 a 3 con con la figura de Raúl Acosta que marcó 3 goles para el maderero. La restante conquista fue autoría de Pedro Amarilla. El tricolor llegó a los goles por intermedio de Gerardo Amarilla, Iván Mosqueda y Nahuel Sosa.

Un agónico triunfo logró Huracán Corrientes sobre Sportivo 3 a 2. Franco Báez, Germán Strillevsky y Jorge Silva fueron los autores de los goles del azulgrana, mientras que Gonzalo Rodríguez hizo los dos tantos del albiverde.

En tanto que Independiente goleó a Mburucuyá 4 a 1 y sigue en la primera competencia del año en el fútbol capitalino.

Con goles de Franco Morinigo, Roberto Delgado y Joan González, Doctor Montaña venció a Alumni 3 a 0.

Además, Quilmes triunfó sobre Talleres por 2 a 1, para instalarse en los cuartos de final. Luis Martínez fue el autor de los goles cerveceros, mientras que Dilan Monzón lo hizo para la T.

Los octavos de final se completarán el miércoles cuando, a partir de las 15, Lipton reciba a Ferroviario.

Cruces confirmados

Con los partidos disputados este sábado quedaron confirmados tres de los cuatro cruces de cuartos de final.

Curupay enfrentará a Mandiyú, Huracán hará lo propio con Boca Unidos y Doctor Montaña será rival de Quilmes.

Por su parte, Independiente espera por el vencedor de Lipton y Ferroviario.