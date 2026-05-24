"Era el final de un ciclo": Milito dio la cara por el despido de Costas

Diego Milito dio la cara. Después de la polémica decisión de echar a Gustavo Costas, el presidente de Racing dio una conferencia de prensa y justificó que la decisión que se dio por motivos estrictamente deportivos.

Milito reveló detalles de la reunión clave que mantuvieron en las oficinas del Cilindro, donde se terminó de sellar el destino del cuerpo técnico. “Tuvimos una charla con Gustavo muy sincera, muy profunda analizando este semestre y entendíamos que era un final de ciclo”, explicó el dirigente, argumentando que la estrepitosa eliminación de la Copa Sudamericana ante Caracas aceleró los tiempos.

Al momento de justificar la salida de un DT que venía de conquistar la Sudamericana 2024 y la Recopa 2026, el presidente apuntó directamente al aspecto anímico y futbolístico del equipo. “Este plantel necesita un cambio de aire”, repitió en más de una ocasión, insistiendo en que el bache de resultados de las últimas semanas requería un fuerte golpe de timón.

A pesar de la firmeza en su decisión, el exdelantero de la Selección argentina no se desligó del flojo presente deportivo que atraviesa la institución en el inicio del año. “Es un semestre malo. Somos todos responsables, y yo en primer lugar”, disparó con crudeza, buscando asumir el costo político antes de que las críticas se enfoquen únicamente en el plantel o en el entrenador saliente.

El actual mandamás de Racing también hizo hincapié en el afecto personal que lo une con el gran ídolo de la casa, desmintiendo que se haya tratado de una discusión en malos términos. “Duele mucho porque es Gustavo, con quien tengo una excelente relación y con quién siempre estuve cerca. Los que somos del fútbol y sentimos que era el momento de un cambio de aire”, enfatizó.

Por otra parte, Milito se mostró molesto por las versiones cruzadas que circularon en los medios y en las plataformas digitales en las últimas horas respecto a las formas de la salida. “Me sorprendió que dijeran que lo había echado y lo hablé con él. Estamos dolidos. Cuando nos sentamos a hablar, los dos entendíamos que los chicos necesitaban un cambio de aire”, aclaró el dirigente.

Finalmente, el presidente se refirió a la ingeniería económica para rescindir el vínculo que unía a Costas con el club hasta 2028 y al último pedido que había hecho el DT antes de armar las valijas. “El sentía que había que traer refuerzos, pero no es una situación fácil. Costas dijo que no iba a haber problemas para arreglar la desvinculación por los dos años y medio de contrato que quedaban”, cerró.

Las frases más destacadas de la conferencia de prensa de Diego Milito

“Es un día muy triste, nunca pensamos que podía llegar”.

“Tuvimos una charla con Gustavo muy sincera, muy profunda analizando este semestre y entendíamos que era un final de ciclo”.

“Este plantel necesita un cambio de aire”.

“Es un semestre malo. Somos todos responsables, y yo en primer lugar”

“Duelo mucho porque es Gustavo, con quien tengo una excelente relación y con quién siempre estuve cerca”

“Los que somos del fútbol u sentimos el momento consideramos que era el momento de un cambio de aire”

“Cuando nos sentamos a hablar los dos entendáamos que los chicos necesitaban un cambio de aire”

“Me sorprendió que dijeran que lo había echado y lo hablé con él. Estamos dolidos”

“Costas dijo que no iba a haber problemas para arreglar la desvinculación por los dos años y medio de contrato que quedaban”

“El sentía que había que traer refuerzos, pero no es una situación fácil”

“Chirola Romero y Luli Agüed dirigirán los próximos partidos de Racing y luego nos sentaremos a ver cómo seguimos”

TN