Krujoski tuvo un final inesperado en San Jorge

El paso de Humberto Krujoski por el autódromo Parque de la Velocidad en San Jorge, Santa Fe, no fue el esperado. Los problemas mecánicos en su Renault Fluence fueron una constante durante el fin de semana y este domingo no pudo completar la segunda final de la quinta fecha del Turismo Carretera 2000.

La carrera quedó en poder de Luis José "Josito" Di Palma (Citroën C4 Lounge), que logró su segundo triunfo en el año (el otro fue en la carrera 2 de Concordia) y la quinta en la categoría. Fue seguido por Lucas Bodanowicz (Renault Fluence) y Bernardo Llaver (Honda Civic).

La unidad que prepara el Acra Ambrogio Racing y que conduce Krujoski no se presentó confiable durante el fin de semana. El auto no pudo arrancar en la vuelta previa de la final de este domingo y del quinto puesto debió largar en al última ubicación,

El correntino logró avanzar hasta la sexta ubicación pero las fallas mecánicas volvieron, entró a boxes y si bien, regresó a pista, debió abandonar la carrera cerca del final.

La largada tuvo a Juan Ignacio Concina (Renault Fluence), y Di Palma en un intenso mano a mano, luchando aguerridamente por el triunfo. Sin embargo, ambos se pasaron en la primera curva y Bodanowicz realizó un "2×1", quedándose con la cima, perseguido por el piloto del Aimar Motorsport. El ganador de la carrera sabatina resignó otra posición más y quedó cuarto por detrás de Llaver.

Christian Dose (Chevrolet Cruize) sufrió un desperfecto mecánico y motivó el ingreso del Pace Car cuando promediaba el cuarto giro. Al relanzarse, el chaqueño defendió la posición con dureza frente a un Di Palma que se tiró y debió tocar la tierra. Los comisarios interpretaron que la maniobra no fue lícita y Bodanowicz le cedió la punta de la carrera al arrecifeño que se encaminó a la victoria.

La sexta fecha del Turismo Carretera 2000 será del 12 al 14 de junio en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario, Santa Fe.