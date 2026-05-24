Medalla de plata para una empedradeña en el Nacional Apertura

El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) es la sede del Campeonato Nacional Apertura de taekwondo. Durante el primer día de competencia, Mayra Bernal logró la medalla de plata y se ganó un lugar en el proceso de los seleccionados juveniles del país.

En la categoría juveniles hasta 55 kg, la empedradeña Bernal, quien estuvo acompañada por su entrenador César Espinoza, logró el subcampeonato después de tres combates.

Esta actuación le permitió asegurarse un lugar en el proceso de selección Argentina con miras a los juegos Jadar Juveniles 2027.

Durante el primer día estuvieron presentes el Presidente de la Confederación Argentina de Taekwondo, Maestro Ricardo Torres y Vicepresidente Lic. Ignacio Gontan junto con la Maestra Mayor Andrea Mancuso (Jefa de árbitros), y Maestro Fabio Di Biase.