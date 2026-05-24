San Patricio goleó en el cierre de la primera fecha

El cierre de la primera fecha del Torneo Regional NEA de rugby fue con un marcador inusual. En un encuentro sin equivalencias, San Patricio venció a Capri de Posadas 106 a 10.

El marcador exime de mayores comentarios y refleja la disparidad de nivel entre los equipos. San Patricio se mostró contundente frente a un rival prácticamente no opuso resistencia.

La competencia regional de rugby se puso en marcha el sábado con el triunfo de Taraguy sobre Aguará de Formosa 69 a 24, mientras que Aranduroga le ganó como visitante a Curda de Asunción 29 a 24.

Por su parte, Curne doblegó a Sixty 34 a 16 y San José de Asunción se hizo fuerte como local y triunfó sobre Regatas Resistencia 32 a 29 (foto).

La segunda fecha del Regional NEA, prevista recién para el 6 y 7 de junio, contempla estos encuentros: San José vs. Taraguy, Curda vs. Curne, Aranduroga vs. San Patricio, Regatas vs. Aguará y Sixty vs. Capri.