Colapinto logró su mejor ubicación en la F1

Franco Colapinto, que aprovechó la caída de los McLaren y el abandono de George Russell, se quedó con el sexto puesto en el Gran Premio de Canadá que ganó Kimi Antonelli y volvió a superar su mejor resultado en la Fórmula Uno. El podio lo completaron Max Verstappen y Lewis Hamilton.

El argentino, por su parte, completó su mejor competencia en la Fórmula 1 sin mayores sobresaltos, ya que aprovechó muy bien el cajón libre que dejó el Racing Bulls y desde el inicio se posicionó lo suficientemente lejos de Liam Lawson para no sufrir y sumar ocho puntos. Además, por la distancia que le sacó Isack Hadjar, contó con aire limpio durante casi todos sus giros. Pierre Gasly, que había largado 14, terminó 8° y sumó cuatro unidades.

Alpine, que viene superando por bastante a las escuderías de su sección como Williams, Haas y Audi, se consolidó en el quinto lugar del Campeonato de Constructores y ya cosecha 35 puntos.

Con un comienzo accidentado, en el que Arvid Lindblad tuvo que abandonar antes de la largada, Lando Norris aprovechó toda la potencia de su McLaren para colocarse en la punta luego de la primera curva. Sin embargo, la decisión del equipo de largar con intermedios lo perjudicó tanto a él como a Oscar Piastri y nunca estuvieron en carrera. Cuando los Mercedes agarraron la punta se disputaron la misma rueda a rueda, pero George Russell sufrió un desperfecto y se vio obligado a abandonar, lo que significó una victoria tranquila para Antonelli.