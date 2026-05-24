GP de Canadá: Colapinto se lució en la clasificación y consiguió la décima posición

Por segunda carrera consecutiva, Franco Colapinto es la carta fuerte en Alpine. Y el dato no es para nada menor, después de haber perdido en las tres primeras competencias y hasta con cierta claridad en algunos casos como Japón. Pero la taba se dio vuelta en Miami, justo en la competencia en la que el equipo de Enstone estrenó su gran paquete de actualizaciones que, sin dudas, le cayó perfectamente bien al argentino. Ya en la Florida el bonaerense había sido el más veloz dentro del team francés y en el GP de Canadá, quinta fecha, lo confirmó con su avance a Q3 en la clasificación y asegurándose el décimo cajón de partida para la carrera de este domingo.

“¡Woooou, vamos, yes, buen trabajo!”, fue la explosión de Colapìnto en la radio cuando desde su equipo le confirmaron que estaba en la décima posición de Q2 y que se acababa de ganar un lugar en el segmento final. El fin de semana del bonaerense fue cuesta arriba desde el inicio, cuando un problema en la batería de la unidad de potencia Mercedes lo dejó sin girar una sola vez en la única sesión de práctica, un hándicap enorme que entregó en un fin de semana con carrera sprint. Desde ese momento que ensombreció su trabajo, se reconstruyó para llegar a esta qualy en la que brilló, porque se metió en esos dos únicos lugares que quedan en cada Gran Premio para los del resto, esos que no están en los cuatro equipos de punta que, se sabe, en condiciones normales acapararán los ocho primeros lugares.

Colapinto ya había tenido un gran comienzo de sábado al quedar noveno en el sprint, en la puerta de ese grupo de ocho que anota en cada carrera corta. Ritmo de carrera había, pero parecía que el A526 no tenía potencial para la vuelta rápida en la pista de Montreal. Al menos eso se había visto en la qualy del sprint del viernes, especialmente con Pierre Gasly, quien pudo hacer todo el ensayo, sin embargo, no estuvo en la pelea. El francés lleva ya dos carreras en la que parece haber perdido el rumbo, que se siente incómodo con el auto, todo lo contrario con Franco, quien desde las actualizaciones enderezó el rumbo y viene ganándole al europeo consistentemente.

La clasificación de Colapinto fue muy firme. A pesar de haber tenido un momento de zozobra en la Q1, cuando le informó al equipo que tenía un problema en los frenos. “No vemos nada mal”, le respondieron desde el equipo. Franco realizó tres intentos en ese primer segmento de clasificación. En la primera marcó 1m14s727, el segundo lo perdió al perder todo en el tercer sector y en el final clavó 1m14s466 para avanzar a Q2 y le sacó 232 milésimas a Gasly. El francés se quejó mucho por radio porque su batería no estaba bien cargada al momento del giro final y pidió que le dieran una buena estrategia de recarga. Colapinto fue 13º y Gasly, 15º.

En Q2, el francés desapareció y Colapinto continuó mejorando en cada salida. El argentino marcó 1m14s045 en el primer intento y le ganó por 666 milésimas a su compañero. En el intento final, Franco tenía a Nico Hülkenberg (Audi) y Carlos Sainz (Williams) como lo grandes rivales para pelear por ese décimo lugar. El alemán fue una amenaza grande, hasta que perdió todo en el tercer sector. Colapinto marcó 1m13s857 y avanzó al final.

Ya en Q3, Colapinto volvió a mejorar su marca y en el intento inicial clavó el reloj en 1m13s697. Ya no lograría mejorar eso y terminó en el décimo lugar, lejos de Arvid Lindblad, el inglés que brilló en todo el fin de semana de Montreal y que quedó noveno.

Colapinto dio vuelta rápidamente una temporada que había comenzado complicada. Las tres primeras carreras no fueron buenas, especialmente en las clasificaciones, mientras Gasly no paraba de llegar a Q3 y anotar. El largo parón por las cancelaciones de Baréin y Arabia Saudita, sumado a la exhibición que realizó en Buenos Aires, recargaron las pilas del argentino. Y, claro, quedó muy en evidencia que las actualizaciones le cayeron mucho mejor al estilo del argentino que al francés.

El piloto de Alpine comenzará el GP de Canadá en posición de puntos, pero hay un dato no menor: la lluvia anunciada. Si el pronóstico se cumple, en una pista con los muros cerca y con agua todo se puede convertir en una carrera de supervivencia. Por lo pronto, dentro de la escudería de Enstone, es Colapinto el que está sacando la cara en este tramo del torneo.

Espn

