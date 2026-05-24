La Provincia entregó indumentaria y costeará el viaje del vóley Sub-18 al Nacional

Los seleccionados masculino y femenino de vóley Sub-18 de Corrientes recibieron indumentaria oficial y equipamiento deportivo de cara a su participación en el Campeonato Nacional de la categoría, que se disputará del 26 al 30 de mayo en la ciudad bonaerense de Miramar.

En el marco de la entrega, las autoridades provinciales confirmaron que, por disposición del Ejecutivo, el Gobierno de la Provincia absorberá la totalidad de los costos logísticos del traslado, aliviando el esfuerzo económico de las familias y garantizando la presencia correntina en la cita federal.

Entrega de indumentaria y equipamiento oficial

El acto de entrega de indumentaria formal y pelotas profesionales se concretó este sábado en las instalaciones de la Secretaría de Deportes de la Provincia. La ceremonia estuvo encabezada por el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli; junto al secretario de Deportes, Jorge Terrile, y el presidente de la Federación Correntina de Vóley, Pablo Royg.

Los equipos serán estrenados por los combinados locales en el Campeonato Nacional Sub-18, un certamen de alto rendimiento organizado por la Federación Argentina de Vóley (FeVa) que reunirá a las 15 mejores selecciones del país en la costa bonaerense.

Compromiso del Estado y reconocimiento a las familias

Durante el encuentro con los atletas, el ministro Fornaroli transmitió un mensaje institucional directo, ratificando el fuerte compromiso del Gobierno provincial con el semillero deportivo: “Por decisión del gobernador Gustavo Valdés, la Provincia absorberá el costo que demande el viaje”.

"Los padres hacen un esfuerzo enorme y silencioso cuando de chico uno practica algún tipo de disciplina”, añadió Fornaroli, al tiempo que consideró ante los jóvenes que “ser un jugador implica ser buena persona, más allá del talento y la responsabilidad que la disciplina demande”.

A su turno, el secretario Jorge Terrile sumó: “Tenemos el compromiso de poder administrar los medios para que estos jóvenes lleguen a Miramar y sientan lo que es representar a la provincia fuera de ella”. El titular de la cartera deportiva también ensalzó “el sacrificio que hacen los padres y los entrenadores para contener al deportista y que así no decaiga en la competencia”.

Fortalecimiento grupal y detalles de la delegación

El cuerpo técnico de los combinados provinciales manifestó su profunda satisfacción por el respaldo gubernamental. El profesor Gastón Ramírez, asistente técnico del seleccionado masculino, dijo "que podamos contar con una nueva indumentaria para representar bien a Corrientes une y fortifica al equipo. Todo crecimiento siempre es bueno para nosotros”.

La delegación corrientina iniciará su viaje en colectivo este lunes desde la ciudad de Corrientes con destino directo a Miramar. El contingente total que representará al Taragüí estará integrado por 27 deportistas, divididos en 13 varones y 14 mujeres, además de sus respectivos entrenadores, médicos y coordinadores logísticos.