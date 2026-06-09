Jorge Sampaoli es uno de los grandes candidatos para dirigir a Talleres

Ya no hay tiempos de lamentos para Talleres luego de la dura derrota ante Belgrano en los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 y Andrés Fassi acelera la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Carlos Tevez. Al caerse la opción de Martín Alselmi, el presidente de la T se reunió con Jorge Sampaoli, que podría estar ante su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

En la reunión con el exentrenador de Independiente del Valle y Porto no se alcanzó un entendimiento entre las partes, por lo que ahora el mandatario de la T se encuentra en diálogo con el exentrenador de la Selección Argentina; que se encuentra en Córdoba para continuar las pláticas.

Si bien nunca dirigió en la Primera División del fútbol argentino, Sampaoli es un entrenador con pasta de campeón al consagrarse con la Selección de Chile en la Copa América 2015 (por penales, sobre la Selección Argentina) y la Copa Sudamericana 2011 al frente de Universidad de Chile. A su vez, el oriundo de Casilda cuenta con gran experiencia tanto en el fútbol de Brasil como de Europa. Dirigió en dos oportunidades a Sevilla y Atlético Mineiro, también puso pasos por Olympique de Marsella, Flamengo y Stade Rennes.

Su primera y única experiencia en el fútbol doméstico fue al principio de su carrera, cuando entre 1996 y 1997 dirigió a Argentino de Rosario en la Primera B Metropolitana, donde cosechó 11 victorias, 13 empates y 6 derrotas.

Mientras el hincha de Talleres se pregunta una y otra vez quién estará al frente del primer equipo cuando arranque la pretemporada, Junto a Sampaoli, y tras descartarse las opciones de Eduardo Berizzo como de Anselmi, se encuentra el nombre de Diego Alonso, cuya última experiencia fue al frente de Panathinaikos en 2024 y dirigió a la Selección de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022.

TyC Sports