Corrientes brilló en el Nacional U20 de Trail y Montaña con un título argentino

Corrientes tuvo una destacada actuación en la Ultra Trail Merlo 2026, disputada en San Luis. Atletas provinciales lograron podios y un título nacional en la categoría U20.

La Ultra Trail Merlo forma parte del circuito CBA y contó con distancias de 6, 11, 22, 37 y 56 kilómetros. Los recorridos están caracterizados por los desniveles positivos que implican un desafío a la resistencia y la capacidad técnica de los participantes.

Además de las pruebas abiertas, el evento fue sede de dos Campeonatos Nacionales: el Vertical, sobre 6 kilómetros, y el Campeonato Nacional U20 de Trail y Montaña, reservado para atletas menores de 20 años.

Cómo les fue a los correntinos

La gran figura fue la virasoreña Antonella Gallardo, quien se consagró campeona argentina U20 en los 11 kilómetros con un tiempo de 1 hora y 15 minutos. La atleta ya había obtenido el tercer puesto en la edición anterior y confirmó su evolución en la disciplina.

En la misma categoría, la capitalina Pía Fernández Aguado logró la medalla de bronce (1h27m), mientras que Luciana Maggi Yardín finalizó cuarta y Delfina Diez Tenev quinta. Todas integran CorrientesCorre.

También hubo participación destacada del equipo en la distancia de 6 kilómetros. Agustina Pintos ganó la clasificación general femenina con 35 minutos, seguida por otras dos correntinas entre las primeras posiciones.

En la rama masculina, Juanjo Toledo fue segundo en su debut en la disciplina con 27 minutos y 24 segundos, en una prueba ganada por el integrante del seleccionado argentino Diego Simón.

En total, CorrientesCorre participó con 27 atletas en distintas distancias y logró siete podios. De esta manera, consolidó su presencia entre los principales equipos del trail nacional.

La delegación también contó con actuaciones destacadas en los 22 kilómetros, donde Juliana Romero finalizó tercera en la general femenina. Los resultados refuerzan el crecimiento del trail correntino, con atletas que se destacan a nivel nacional a pesar de no contar con un entorno geográfico de montaña.

Además, en el U20 masculino, el mejor correntino fue Joaquín Rojas, quien finalizó en la 16ª posición con un tiempo de 1 hora y 37 minutos.