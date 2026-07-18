Franco Colapinto largará 11° en el Gran Premio de Bélgica

Franco Colapinto largará este domingo desde el 11° puesto en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, luego de una clasificación en la que no logró avanzar de la Q2. El argentino cuestionó el rendimiento de su Alpine y aseguró que el equipo no consiguió mejorar el auto respecto de las pruebas previas.

El piloto de Pilar había terminado 13° en la clasificación, pero avanzó dos posiciones en la grilla como consecuencia de las sanciones aplicadas a Lando Norris e Isack Hadjar.

Un balance con preocupación

Tras la clasificación, Colapinto señaló que las modificaciones realizadas en el monoplaza no dieron resultado. Incluso afirmó que el comportamiento del Alpine fue peor que el mostrado durante las prácticas del viernes.

"No mejoramos nada, incluso empeoramos en la mañana. No fueron buenos cambios, es un auto que está siendo bastante difícil de manejar y difícil de poner a punto", expresó el argentino al analizar el rendimiento del equipo.

Además, anticipó un panorama complejo para la competencia de este domingo. "Todos mejoraron menos nosotros. Va a ser una carrera larga y difícil, ojalá podamos sumar algo o intentarlo al menos", sostuvo.

Cómo quedó la clasificación

La pole position para el GP de Bélgica quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, con Mercedes. Detrás se ubicaron el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, y el británico George Russell, también con Mercedes.

La carrera se disputará este domingo desde las 10 (hora de Argentina), en el circuito de Spa-Francorchamps.



