Qué cambios hará Arruabarrena en Boca para visitar a Deportivo Riestra

Boca viene de ganarle 1-0 a O’Higgins, por la ida del repechaje de la Conmebol Sudamericana 2026, con el regreso rápido de Leandro Paredes tras su paso por el Mundial 2026, y ahora se prepara para debutar en el Torneo Clausura 2026. Y Rodolfo Arruabarrena resuelve qué equipo pondrá el domingo, a las 19:30, en la visita a Deportivo Riestra.

El "Vasco" Arruabarrena haría algunas modificaciones con respecto al equipo que venció a O'Higgins este jueves, en La Bombonera. Podría ser una modificación por línea, pero podría haber más en el arranque del Clausura.

Para el DT es su presentación en el torneo local en su segundo ciclo al frente de Boca, en su tercer encuentro. Es que el Xeneize viene de derrotar 2-0 a Sarmiento de Junín por la Copa Argentina y ahora se impuso al conjunto chileno, al que visitará el jueves próximo, en Rancagua, por la revancha.

Justamente, por darse este duelo con Riestra en medio de la serie de la Copa Sudamericana, le dará descanso a Paredes, que no se entrenó este viernes. El capitán, figura y emblema de Boca jugó el domingo pasado la final del Mundial, perdida ante España, y enseguida se sumó bajo las indicaciones de Arruabarrena y fue clave para superar a O'Higgins.

El puesto de Paredes lo ocuparía Santiago Ascacibar, quien ingresó en el segundo tiempo este jueves, en La Bombonera.

En la defensa, cuidaría a Dylan Gorosito y entraría Malcom Braida, que también entró en el complemento por la Copa, ya que está en duda la reaparición del refuerzo Leandro Lozano. Tanto Lautaro Di Lollo como Marco Pellegrino tienen chances de ser titulares y reemplazar a Nicolás Figal o Ayrton Costa, respectivamente, pero bien podría mantener a sus elegidos para titulares.

En ataque, el que podría salir es Sebastián Villa. El colombiano, que retornó a Boca y se destacó contra O'Higgins, terminó acalambrado en ambos gemelos y el entrenador quiere tenerlo seguro para el desquite en Chile. Por eso, Alan Velasco y Kevin Zenón pelean por un lugar, pero el surgido de las Inferiores de Independiente parece tener un poco más de chances.

La posible formación de Boca vs. Deportivo Riestra

Boca formaría así: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Aranda; Alan Velasco o Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Espn