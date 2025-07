Los mejores temas con los que Paul McCartney hizo vibrar Buenos Aires

Por quinta vez, Paul McCartney volvió a Argentina y lo hizo a lo grande, como sólo él sabe hacerlo. El británico se presentó en el Estadio Monumental este sábado 5 de octubre abriendo paso al primero de sus tres recitales en el país. Allí deslumbró a los presentes en el contexto de su gira Got Back, la cual ya se convirtió en un éxito mundial y en donde canta sus mejores clásicos.

Durante tres horas de show, McCartney recorrió el mejor repertorio de Los Beatles y de su carrera como solista. Aunque, una de las propuestas que maravilló a sus fanáticos es que abrió el show con "Can´t buy me Love", una canción de su autoría en la banda de Liverpool. Además, en su setlist incluyó sencillos como Live and Let Die, Queenie eye y San Francisco Bay Blues.

Hey Jude, claro está, tampoco faltó en su repertorio, tal y como se rumoreaba entre los fans. Esta canción es un vivo recuerdo de su compañero, John Lennon. Entre otras cosas, el show también contó con un emocionante montaje visual, con juego de luces y pirotecnia para acompañar los mejores momentos de sus canciones. Además, el cantante también aprovechó para interactuar con el público en español contando anécdotas.

Si bien cada recital es único, muchos de sus seguidores ya lo han visto sobre el escenario argentino en otras oportunidades, siendo la primera de ellas el concierto del año 1993. En dicho año, arribó para hacer tres shows en River Plate como parte de su gira The New World Tour. Llegó a Buenos Aires desde São Paulo en un jet privado, junto a su esposa Linda y sus hijos.

Durante la visita, se generó una falsa noticia sobre su traslado en helicóptero a la Mansión Álzaga Unzué, lo que llevó a periodistas y fanáticos a acampar en la zona, aunque en realidad su traslado se dio en un Citroën por el Camino de Cintura y el Acceso Oeste, donde quedó atascado.

Luego de 17 años, ya siendo el año 2010, regresó a la Argentina y el escenario elegido fue nuevamente el estadio de River Plate, donde el ex-Beatle se presentó con su Up & Coming Tour. En ese entonces, el espectáculo había comenzado con “Venus and Mars”, un tema de su banda Wings.

Se estima que posiblemente fue un tributo a su esposa fallecida, Linda McCartney, quien había fallecido 12 años antes. El cierre de los conciertos fue con “The End”, el último tema del disco Abbey Road de The Beatles.

En cuanto a u equipo, volvió a estar con Wix Wickens y se sumaron Rusty Anderson en guitarra, Brian Ray en bajo y Abe Laboriel Jr. en batería. Para felicidad de todos los presentes, en ese entonces había tocado un total de 37 canciones en cada concierto.

FUENTE: minutouno.com