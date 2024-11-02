Jorge Lanata: explota la interna familiar

Elba Marcovecchio se pronunció sobre la salud de Jorge Lanata tras más de cuatro meses de internación en el Hospital Italiano. La abogada indicó que el comunicador “está mucho mejor y eso es gracias al hospital” y agregó: “Jorge está en las mejores manos del país”.

La interna estalla

Mientras el periodista lucha por mejorar su salud, la tensión familiar que lo rodea se intensifica. En esta ocasión, Marcovecchio presentó un escrito judicial en el que solicita a Alejandra Mendoza, la apoderada de Lanata, que rinda cuentas por los 51 millones de pesos gastados con la tarjeta del comunicador.

Elba no ofreció más detalles y afirmó: "Me manejo desde el expediente y no me gusta hablar públicamente de esas cuestiones", aunque también destacó: “Sí, es mi deber hacer todo lo que tengo que hacer, en defensa de Jorge, en el expediente”.

Sin embargo, implícitamente se dio a entender que ha habido gastos injustificados: “Todo lo que dije fue en la justicia. En el mismo escrito están los gastos que no se pueden justificar. Lo único que me importa es que yo siempre fui defensora de Jorge”, concluyó Marcovecchio.

Las últimas novedades judiciales

En medio de las mejoras en la salud de Jorge Lanata, ha surgido una nueva polémica que envuelve al periodista, quien sigue internado en el Hospital Italiano. Se informa que la secretaria del conductor habría realizado un gasto de 51 millones de pesos desde su tarjeta.

Ante las irregularidades relacionadas con los bienes del periodista, su esposa, Elba Marcovecchio, ha iniciado acciones legales para solicitar una auditoría y presentó una denuncia de "inhibición general". Este jueves se conoció un fallo de la Justicia que favoreció a la abogada al recusar a la jueza encargada del caso.

La jueza Lucila Córdoba, quien había decidido que la responsabilidad sobre la salud de Lanata debía compartirse entre su esposa y su hija Bárbara Lanata, fue recusada. ¿Cuáles son las razones? La demora en resolver el asunto. La jueza dejó la situación en una especie de limbo, ya que restringió la capacidad de Lanata para decidir sobre su salud, pero no así en lo relacionado con sus asuntos patrimoniales. Las abogadas de Elba Marcovecchio argumentaron que no se les permitía acceso a todos los incidentes en la causa, lo que les obligó a responder sin tener toda la información. Existía confusión sobre quién tenía el control sobre la internación y la determinación de la capacidad de Lanata.

