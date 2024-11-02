El blooper de Wanda Nara al recibir el premio a Mejor Presentadora de Reality

Wanda Nara ganó la terna Mejor Presentadora de Reality en los Premios PRODU 2024 por su trabajo en Masterchef (Telefe). Sin embargo, no pudo agradecer debido a un insólito momento provocado por un error de la conductora de la gala, lo que resultó en un papelón para la argentina.

La octava edición de los Premios PRODU se llevó a cabo este 30 y 31 de noviembre, con 138 categorías que reconocen lo mejor de la industria audiovisual iberoamericana. El evento fue conducido por Jimena Gállego, Alan Tacher, Andrea Serna y Ricardo Morán.

Al ser presentada junto a sus compañeras nominadas, Wanda, que hizo una pausa en la grabación de Bake Off Famosos y comentó: “Fue un proyecto muy grande, iban a ser dos meses y terminaron siendo seis. Fue uno de los programas más vistos en Argentina. Fue mi primera experiencia como conductora y fueron todos momentos hermosos. Un grupo increíble, los jurados, que sin ellos nada hubiera sido posible porque ellos tenían ya muchos años de experiencia. Para mí fue una gran experiencia de aprendizaje”, manifestó.

Las otras nominadas eran Daniela Álvarez (Escuela Imparables 3), Chenoa (Operación Triunfo 2023), Jacky Bracamontes (Los 50, Gran final), Karen Doggenweiler (La cabaña) y Karla Constant (Tierra Brava).

Andrea Serna, una de las conductoras abrió el sobre y describió a la ganadora: "Y esto dice así. Mejor Presentadora de telerealidad es Daniela Álvarez", y entonces, los compañeros de Wanda bajaron los pulgares en señal de desaprobación. De inmediato, Ricardo Morán, el otro conductor se percató del error de su compañera y aclaró que Wanda Nara también había sido premiada, ya que se trataba de un empate.

Serna se justificó diciendo que no había sacado completamente la tarjeta del sobre, por lo que el nombre de la conductora argentina había quedado oculto. Para entonces, Wanda ya no estaba en pantalla, porque se interrumpió la transmisión.

Así, Wanda Nara ganó junto a Daniela Álvarez, pero no pudo agradecer ni decir unas palabras debido a este inesperado incidente.

FUENTE: minutouno.com