"Aguante Tini": la polémica frase de Lizy Tagliani a Camila Homs

Este domingo, un nuevo programa de Susana Giménez llegó a la pantalla de Telefe. En esta oportunidad, la conductora se divirtió con el juego “Mi Pareja Puede”, pero todo terminó en polémica.

Tres parejas famosas se enfrentaron en divertidos desafíos y por un gran premio. Los participantes en esta ocasión fueron: Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, Mica Viciconte y Fabián Cubero, y Camila Homs con Sebastián Sosa.

A medida que avanzaba el juego, la pareja de la modelo y el futbolista de Estudiantes de La Plata se encaminaba al triunfo. Después de unos minutos, se confirmó que eran los ganadores.

El premio fue de 5 millones de pesos, y un viaje de una semana a la Riviera Maya, México. Con un total de 74 puntos, superaron a Lizy y Sebastián, que alcanzaron 52, y a Mica y Fabián, que terminaron con 39 puntos.

Sin embargo, cuando todo parecía terminar en paz, Lizy Tagliani lanzó un pícaro comentario hacia la pareja ganadora, que no pasó desapercibida en las redes sociales y los usuarios se mostraron muy molestos por la actitud.

Según el video difundido en las redes sociales, cuando el juego termina, se la escucha decir a la humorista: "Qué suerte tiene esta cornuda".

Lejos de terminar ahí, Lizy agregó: "Aguante Tini", haciendo referencia a la relación que mantuvo Rodrigo De Paul con la cantante, mientras todavía seguía en pareja con Camila.

Si bien todo se dio en chiste, al público no le gustó para nada este comentario de Tagliani y rápidamente salieron a repudiarlo y a dejar en claro que fue desubicado lo que hizo con la modelo y José Sosa, su pareja.

"Horrible lo de Lizy hacia Cami Homs. Innecesario", "Que falta de respeto y que feo los comentarios de Lizy a Cami porque ganó" y "Lo de Lizy Tagliani a Cami Homs no es gracioso", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes sociales.

FUENTE: minutouno.com