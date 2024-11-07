Diego Leuco se va de Radio Mitre tras 11 años en la emisora

Diego Leuco cerró un ciclo en Radio Mitre. El reconocido periodista, quien formó parte del Grupo Clarín durante años, presentó su renuncia a una de las principales emisoras del conglomerado mediático. Por ahora, se ha confirmado que continuará involucrado en los otros proyectos en los que actualmente participa.

El conductor de La Peña de Morfi y Luzu TV dejará su puesto en Diego a la Tarde tras 11 años al frente del programa. Para el periodista, este no es un simple adiós en su carrera, y seguramente no fue una decisión fácil ponerle fin a su etapa en Radio Mitre, un medio en el que su padre, Alfredo, sigue siendo una de las figuras más destacadas de la programación.

Enfocado en su futuro y buscando reducir su carga diaria, Diego decidió dar un paso al costado en Radio Mitre. Desempeñandose en la conducción de La Peña de Morfi, que sigue en vivo todos los domingos por Telefe, y su espacio en Luzu TV de lunes a viernes, el periodista siente que su trabajo tiene el equilibrio que necesita.

El periodista Pablo Montagna dio la información a través de sus redes sociales y contó: "Luego de 11 años a fin de año Diego Leuco deja Mitre".

A su vez, detalló que el conductor seguirá el año próximo con sus otras ocupaciones laborales: "Por el momento en 2025 se dedicara a full a Luzu TV, Resumido y La Peña de Morfi".

Hasta el momento, tras conocerse su renuncia a Radio Mitre, Diego Leuco no salió a dar ninguna declaración ni comunicado oficial al respecto. Sus fieles oyentes, sin embargo, se encuentran a la espera de una posible explicación o de los motivos que el periodista podría compartir en los próximos días.

Es importante señalar que, hasta hace poco, Leuco figuraba como uno de los principales candidatos para ocupar el puesto vacante dejado por Jorge Lanata. No obstante, esa posibilidad no se concretó, y ahora se ha llegado a esta situación, con la inminente salida del periodista de la emisora.

