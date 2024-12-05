¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su descargo

Roberto García Moritán estuvo en una fiesta sadomasoquista en Perú

El ex marido de Pampita viajó al exterior por un nuevo desafío laboral y fue visto en una fiesta con temática sexual.

Por El Litoral

Jueves, 05 de diciembre de 2024 a las 10:03

A meses de la escandalosa separación con Pampita, Roberto García Moritán sigue siendo foco de atención mediática. En esta oportunidad, su nombre volvió a resonar después de que se difundiera su presencia en una fiesta sadomasoquista en Perú, lo que desató una ola de comentarios en los medios.

Según contaron durante el programa DDM, Moritán viajó a Perú y lo vieron en un boliche en una fiesta muy particular. “Justo cayó en una fiesta con temática sadomasoquista. No sé si se pueden ver las imágenes, en las que hay unos muchachos”, reveló Santiago Sposato en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani.

“Acá nadie dice que lo que hizo Moritán está mal, estamos contando dónde fue. Acá hay algo que está muchísimo más a favor de Moritán y es que si él hubiera ido ahí de levante, estaba muy complicado porque el 95% de los que van ahí son gays y no binarios”, detalló el periodista.

Por su parte, Franco Torchia sumó: “Lo que sí ocurre es que en general ahí no hay búsqueda de amor. Este no es un prejuicio, eh. Digo, en general es justamente tratar de ampliar las experiencias sexuales”.

Sin embargo, en diálogo con Teleshow, el empresario explicó que su viaje a Perú fue para buscar materia prima para una marca de ropa. “Estuve un rato ahí. La fiesta era a favor de la diversidad sexual, la cual apoyo totalmente, pero claramente no es el tipo de lugar que frecuento”, aseguró.

FUENTE: minutouno.com

