Un amigo de Mauro Icardi reveló la verdad detrás de su separación: "Hay mucho enojo"

Se abrió un nuevo capítulo en la historia de amor de Wanda Nara y Mauro Icardi ya que una vez más se dice que la pareja estaría separada. Ella se lo confirmó vía mensajes de Whatsapp a Luis Ventura pero se negó a responderle a otras personas del medio a las que solía compartirles su intimidad, como Yanina Latorre.

En medio de los rumores, Mauro viajó a Europa para retomar sus entrenamientos y dejó un mar de preguntas sin respuestas en torno a su vida. Pero el colega Matías Vázquez investigó para "Socios del Espectáculo" y pudo hablar con un amigo del jugador quien le contó el verdadero motivo de esta crisis que está atravesando la pareja.

"Wanda le habría planteado a Mauro hacer una nueva secuencia mediática con L-Gante... ahí él se enojó. Discutieron por este tema, porque Mauro pensaba que después de todo lo que Wanda había atravesado con la enfermedad, había cambiado" relató el panelista.

Por otro lado, el amigo de Icardi le confió: "Él siente que la apoya en todo pero ella no hace lo mismo. Sabe que lo mediático le trae problemas en Europa, porque empiezan a decir que no está concentrado, que no tiene la cabeza puesta en el juego sino en sus asuntos personales y demás".

Hasta el momento, según lo que trasmitió el amigo del jugador, hubo una discusión muy fuerte y Mauro viajó a Europa para retomar con sus entrenamientos pero se habría ido enojado, algo que a ella no le habría importado tanto.

Fuente:Pronto