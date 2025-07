El motivo por el que Wanda Nara y Mauro Icardi no blanquearon antes su separación

Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi, y esta crisis sería la definitiva aunque aún no se habla de divorcio. Después de 10 años de relación y con dos hijas en común, la pareja eligió ser cuidadosa con la información que comparten sobre su estado marital, pero habría un motivo más: el laboral.

"Ella le confirma su separación a Luis Ventura, pero faltan todos los detalles. Hay cosas que faltan saberse, claves para entender el cuadro de situación de Wanda Nara y Mauro Icardi", comentó el periodista Juan Etchegoyen.

"Vienen teniendo una crisis hace bastante tiempo. La decisión de separarse es una decisión meditada, hablada, no es de un día para el otro, no es por una calentura, no es por un enojo de Mauro con Wanda Nara por el tema L-gante. Es más profundo", aclaró en referencia a la secuencia mediática que desarrolló la empresaria con el cantante caído en desgracia.

"El enojo de Icardi con Wanda sobre L-gante está... Viene hace rato el tema. Nada fue lo mismo entre Wanda y Mauro Icardi desde que ocurrió aquella situación con la China Suárez. Cuando pasó aquello se cortó algo que no se pudo sanar", agregó el periodista.

"Lo puedo decir porque tenemos el tema en agenda: el 12 de junio pasado me dieron la información (desde el círculo íntimo de Wanda Nara y Mauro Icardi) de que estaban separados", sentenció, aunque todavía hay "cosas que faltan resolver" y por eso la pareja no hizo un anuncio público más allá del posteo de ella en sus redes sociales.

"A mí me cuentan que Wanda y Mauro no querían hacer pública la ruptura hasta que lleguen a Buenos Aires. Los dos estaban trabajado en Europa y no querían que se sepa la separación en ese momento. Tenían que hacer algunas publicidades juntos y Wanda no quería hacer nada hasta que eso pasara", reveló el periodista.

"Antes que él se vuelva a Turquía dejan trascender esto", agregó sobre la separación, y ahora "Wanda confirmó la separación y se va a instalar en Argentina varios meses porque va a grabar 'Bake-off', y Mauro está en Turquía entrenando para el Galatasaray", convino.

Fuente:Minuto uno