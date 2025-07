Así fue la romántica propuesta de Nacho Castañares a Coty Romero

Coty Romero y Nacho Castañares dieron un gran paso en su relación y ahora están oficialmente de novios. La correntina y el español, que se conocieron en Gran Hermano 2022, confirmaron en sus redes sociales el noviazgo.

Primero fue Coty quien mostró su sorpresa por la llegada de Nacho a Corrientes. Ella estaba en su provincia natal porque fue madrina en el bautismo de una niña.

"No puede ser, vino", escribió feliz junto a una foto abrazados y haciendo piquito para la cámara. Él reposteó la imagen con otro mensaje. "Ella no sabía que yo estaba detrás de una puerta", explicó a sus seguidores sobre su viaje que Coty no imaginó.

La felicidad de ambos era tan grande que Coty se sorprendió aún más por el gesto de Nacho. De manera romántica le preguntó si quería ser su novia. Usó unos carteles, globos rojos y globos de corazones y un peluche de una llama. Además de velitas decorando su cama.

"Le dije que sí", escribió Romero comunicando que aceptó la propuesta de Castañares.

Nacho también subió otra foto donde Coty le da un beso en el cachete. Amor en Corrientes, relación a full y basta de "estamos conociéndonos" para la pareja que apuesta para adelante dejando atrás las relaciones anteriores que tuvieron con Cone Quiroga y La Tora Villar.

Fuente:Pronto