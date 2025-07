Barby Franco explicó por qué no vive más con Fernando Burlando

Hace un tiempo vienen circulando los rumores de la separación entre Barby Franco y Fernando Burlando. Si bien ambos se encargaron de desmentirlos, esta semana se intensificaron cuando se reveló que la bailarina y el abogado ya no viven en el mismo departamento.

Ante este situación, Barby tuvo que salir a contar la verdad. Ante la consulta de un notero de Intrusos (América), la modelo respondió sin dar vueltas: “Es mentira, Dios mío. No sé de dónde sacaron todo esto... La relación con Burlando está perfecta”.

Más adelante, confirmó que es cierto el rumor de la mudanza pero que nada tiene que ver con una crisis de pareja. “Es verdad que yo me fui a un departamento. Cada vez que él (Burlando) viaja a Corrientes yo, por seguridad y por una cuestión personal mía, y un mambo mío, me voy a un departamento con seguridad 24 horas. Me da como un poquito de miedo quedarme en una casa tan grande sola, si bien hay seguridad en la cuadra, pero bueno... no es lo mismo”, aclaró Barby.

Fuente:MInuto uno