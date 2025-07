Aseguran que Tini Stoessel hará una colaboración con Coldplay: todos los detalles

Tini Stoessel está de nuevo en Argentina. La cantante llegó al país para la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes dieron el sí quiero este sábado por la noche. Sin embargo, en medio del furor por su regreso, la intérprete se volvió tendencia en redes sociales debido a un nuevo rumor que acaba de surgir en X.

Y esto no porque se asegura que en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala se reencontró con Rodrigo de Paul, sino todo lo contrario. En esta ocasión, Tini Stoessel se volvió tendencia porque aseguran que hará una colaboración musical con Coldplay. Fue el periodista Fede Bongiorno quien compartió en su cuenta oficial algunos comentarios de los fanáticos de la banda británica.

"Fans de Coldplay afirman que la banda colaborará con Tini en una canción titulada “WE PRAY” La información proviene de una escucha exclusiva del nuevo álbum “Moon Music”. La colaboración incluiría también a Burna Boy, Elyanna y Little Simz", escribió el periodista y luego adjuntó una captura del fanático que reveló esta información.

En la misma se puede ver que el joven escribió: "Todos aplaudieron y vitorearon cuando nos contaron las colaboraciones de We Pray. Y todos cantamos las canciones, fue increíble". Ante esto, otro fan le preguntó si sabía cómo se llamaba la cantante argentina que está con ellos y otro fan respondió: "Tini".

Por otro lado, a través de su cuenta de Instagram, un club de fans oficial de Coldplay, oriundo de Italia, también aseguró que la cantante habría hecho una colaboración con la banda. "Actualizaciones de Moon Music: "We pray", la canción presentada en Glastonbury incluirá la participación de Tini Stoessel", escribieron junto a una fotografía de los cantantes cuando hicieron una interpretación en conjunto en Argentina.

Si bien por el momento no hay nada confirmado, la publicación de Bongiorno ya se hizo viral y muchos seguidores de "la Triple T" informaron que "ya se fue mundial". Sin embargo, aún, la cantante no habló al respecto y probablemente no lo haga hasta que la canción de Coldplay se encuentre disponible.

Hay que destacar que no es la primera vez que Tini Stoessel tiene conexión con Coldplay. De hecho, la banda británica y la hija de Alejandro Stoessel se conocieron en el Monumental cuando el grupo musical la invitó a ella a formar parte de su quinto show donde juntos entonaron "Let somebody go", uno de los temas del último disco de la banda, "Music of Spheres".

Fuente:Minuto uno