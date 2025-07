Yanina Latorre le respondió a Furia y fue letal

Juliana Scaglione no para de generar contenido. Así como dentro de la casa se convirtió en dueña y señora de la edición con sus actitudes, peleas, gestos y jugadas, fuera del juego sigue siendo centro de atención en todos los programas. Esta semana pasó por "Se Picó", el streaming de Gastón Trezeguet y fue contra todos sus detractores.

Pero el punto más picante fue cuando apuntó contra Yanina Latorre y la mandó 'a laverse los dientes'. "Tiene un olor a mie... en la boca. Lávate los dientes. Si te gusta el show, yo te doy show. Si me responde, mucho mejor. El hate me sube los seguidores”, tiró.

Obviamente se esperaba que del otro lado hubiera respuesta y por supuesto, llegó. Pero a diferencia de lo que todos esperaban, Yanina se rio con ganas. "Ni siquiera me ofende. Me pidieron un descargo... ¿vieron que lo mío es el descargo? Pero cómo voy a hacer un descargo de alguien que no existe?", empezó.

Luego de una serie de exabruptos, agregó: "¿Quién es? Una chica que estuvo en Gran Hermano, está agrandada, ni siquiera llegó a la final y se fue con el 70% de los votos en contra, habla en tercera persona y se compara con ¡MARADONA! un crack, un talentoso... Furia, ¿qué hiciste? ¿quién sos? Bancate la opinión ajena".

Y como para cerrar su devolución, aclaró: "Me voy a lavar los dientes porque tengo olor a m... pero sólo cuando hablo de vos. Bye".

Fuente:Pronto