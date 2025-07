El Puma explotó contra Florencia Peña por cuestionar la repetición de Poné a Francella

El regreso de "Poné a Francella" a la pantalla de Telefe desató una fuerte polémica entre sus protagonistas. Mientras Florencia Peña se mostró claramente en desacuerdo con la decisión de volver a emitir el programa, argumentando que su humor ya está "pasado", el Puma Goity salió a responderle con contundencia.

El actor dialogó con Intrusos (América TV) y al ser consultado por las declaraciones de su colega días atrás, sentenció: "El público está encantado, no hay que subestimar a la gente. Es exagerado... es humor y no es para tanto. No estoy de acuerdo con los que dice Florencia, con todo el amor que le tengo".

Luego, cuando el cronista le planteó que la actriz se había mostrado en desacuerdo con volver a mostrar los sketches más polémicos, que ya no encajan con los tiempos que corren, Goity disparó: "Estamos exagerando con ese tema. Es un programa de humor y punto. Si vamos a lo mismo, Casados con Hijos no es un canto... no jodamos, es humor".

Y concluyó tajante: "Sino no se puede hacer nada. Me parece muy bien que esté Poné a Francella, lo prefiero antes que otras cosas que se ven, que son espantosas, y supuestamente son modernas y respetuosas".

Qué dijo Florencia Peña de Poné a Francella

Florencia Peña se refirió al regreso a la televisión de "Poné a Francella" por la pantalla de Telefe y se mostró en contra de su retransmisión.

La serie, en la cual la actriz fue partícipe en varios sketchs entre abril del 2001 y diciembre de 2002, es una de las grandes apuestas del canal para ganar en rating.

Sin embargo, la famosa no pudo evitar estar en desacuerdo con esta decisión y lo expresó en Sería Increíble(Olga): “Para mí está pasado, no da que lo pasen de nuevo. No tiene sentido que lo emitan”.

"Quiero aclarar que adoro trabajar con Guille, creo que soy de las actrices con las que más compartió proyectos. Aprendí muchísimo a su lado y siempre me divierto cuando coincidimos. Cuando volvimos al Gran Rex con Casados con hijos, fue una fiesta", comenzó relatando.

Sin embargo, argumentó por qué cree que Poné a Francella no debería estar en pantalla en la actualidad: "El humor está ligado a su tiempo. Hay cosas que en su momento hacían reír y hoy ya no funcionan igual. Si ves a Olmedo ahora, muchas de sus escenas ya no te generan lo mismo", sostuvo.

FUENTE: minutouno.com