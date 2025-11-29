¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

día del yaguareté Corrientes Tinelli
El sorpresivo regalo que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez por su primer aniversario

 El posteo se viralizó en pocos minutos y alimentó nuevas versiones sobre el futuro de la relación.

Por El Litoral

Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 16:13

La pareja Icardi–China Suárez volvió a captar la atención del público al mostrar en redes sociales la celebración por su primer aniversario. Las imágenes, difundidas este fin de semana, incluyeron un regalo especial que generó especulaciones entre los seguidores.

En las fotos se ve a la actriz y al futbolista posando sonrientes frente a un árbol navideño, abrazados y a los besos. Suárez sostiene un gran ramo de rosas rojas, mientras que en otra postal luce un anillo que rápidamente disparó comentarios sobre un posible compromiso.

Aunque ninguno de los dos brindó detalles adicionales, el posteo se viralizó en pocos minutos y alimentó nuevas versiones sobre el futuro de la relación, que desde sus inicios se caracteriza por muestras públicas de afecto y gestos románticos.

minutouno.com

