Antonela Roccuzzo y su pasión por la lectura

En el universo digital Antonela Roccuzzo brilla con luz propia, entre entrenamientos de alta exigencia, campañas con las firmas más exclusivas y postales familiares que fascinan a sus seguidores. Sin embargo, hay un rincón menos conocido, pero igualmente apasionante: su amor por los libros. Y no cualquier género, sino aquel que la transporta a mundos donde la magia es ley, los dragones surcan el cielo y el destino de sus protagonistas pende de un hilo.

Esta vez, la esposa de Lionel Messi compartió con sus más de 40 millones de seguidores su entusiasmo por Alas de ónix, la última entrega de la saga Empireo, o conocido popularmente como Alas de sangre, de Rebecca Yarros, una de las novelas de fantasía más vendidas y comentadas de los últimos tiempos. “Al fin en mis manos”, escribió Antonela al recibir el libro, mostrando una impaciencia digna de cualquier fanática que ha esperado meses para conocer el desenlace de una historia atrapante.

Para muchos, la sorpresa no fue solo descubrir este costado lector de la rosarina, sino su fidelidad a la saga. No es un capricho pasajero ni un libro comprado por moda. Desde agosto de 2023, la influencer se declaró seguidora de la serie, manteniéndose al día con cada publicación. Primero fue Alas de sangre, después Alas de hierro, y ahora, con el esperado Alas de ónix, completa la saga que la ha mantenido en vilo y que, todavía, hay entregas por llegar en los próximos años.

La noticia no tardó en viralizarse y las reacciones de sus seguidores fueron inmediatas. “Amo que conoce al mismísimo Xaden Riorson”; “Es una romántica, la amo”; “Dios, Anto, estamos leyendo el mismo libro. Sé mi amiga”; “Es una hermana más”, escribieron los fanáticos, que no ocultaron su entusiasmo al descubrir que la esposa del capitán de la Selección Argentina comparte sus mismos gustos literarios.

Pero la fascinación de la rosarina por la literatura de fantasía no se limita a una sola autora. Desde hace tiempo, ha dejado pistas de su pasión por este género, convirtiendo su biblioteca en un verdadero santuario de sagas épicas. El año pasado sorprendió al compartir su colección completa de Holly Black, la reconocida escritora de literatura juvenil y fantasía, autora de la exitosa saga Las crónicas de Spiderwick y Los Habitantes del Aire. En su estante, destacan los tomos de El príncipe cruel (2018), El rey malvado (2019) y La reina de nada (2020), una trilogía donde la traición, la política y las criaturas mágicas se entrelazan en un relato oscuro y adictivo que logró convertir a la modelo en una de sus otras tantas lectoras empedernidas.

“Qué ganas de empezarlos”, escribió Antonela al mostrar los seis libros de Black que ahora forman parte de su colección personal, ya que no solo compró dicha saga sino también la de Cuentos de hadas modernos. Y no es la primera vez que menciona su amor por la fantasía. Desde hace años, ha dejado en claro su fanatismo por Harry Potter, una saga que marcó a generaciones y que, al parecer, también dejó huella en ella.

Lejos del brillo de los reflectores y los estadios donde acompaña a su esposo, la empresaria encontró en la lectura un espacio de intimidad y desconexión. En su rutina, los libros ocupan un lugar especial, funcionando como una pausa en su agitada vida entre viajes, compromisos laborales y la crianza de sus tres hijos.

Entre dragones, magia y reinos encantados, la rosarina sigue construyendo su propio relato. No solo como empresaria, influencer o esposa de Messi, sino como una ávida lectora que, libro tras libro, sigue explorando nuevos mundos. Y, además, captando más seguidores que la acompañan en sus gustos literarios.

Fuente: Infobae