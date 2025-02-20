El motivo por el que Shakira habría terminado internada

La gira "las mujeres ya no lloran", que lleva a Shakira a recorrer el mundo entero ya cosechó ciertas polémicas. Esto es porque en los últimos días la cantante publicó un comunicado en sus redes sociales informando sobre la suspensión de su concierto en Perú debido a que fue hospitalizada. La noticia, que fue inesperada, generó gran preocupación entre sus seguidores y desató una ola de especulaciones.

Según se conoció en ese momento, Shakira sufrió problemas abdominales y debió ser hospitalizada en una prestigiosa clínica de Lima. Minutos después, los medios internacionales comenzaron a señalar una misma causa detrás del incidente: Gerard Piqué. Y, si bien esto no se terminó de confirmar, lo cierto es que su ex esposo le ha traído varias complicaciones a la cantante.

La información fue filtrada por el programa "Amor y Fuego", donde revelaron un intenso conflicto que habría sido la causa del malestar de la cantante. Por lo que comentaron, laartista habría protagonizado una acalorada discusión con el exfutbolista del Barcelona, padre de sus hijos Milán y Sasha, lo que habría agravado la situación de la compositora.

De hecho, todo indica que el foco del conflicto habría sido el cuidado de los hijos de la expareja. Por lo que se conoció, el ex defensor se habría negado a viajar a Miami mientras la colombiana estaba de gira. Al parecer, debido a esto, tuvieron un fuerte enfrentamiento a través de una llamada telefónica, lo que habría provocado que el malestar gastrointestinal de Shakira se pronunciara derivando así en su internación.

“Shakira le dice: ‘¿Cómo me haces esto en plena gira? ¿Yo ahora qué hago con los niños?’, a lo que Piqué le respondió: ‘Pues llévatelos contigo unos días’”, explicó el periodista Jordi Martin en su programa, tras explicar que el exdeportista tenía compromisos en la Kings League. Entonces, el mismo periodista aseguró que la respuesta de la intérprete fue letal: “Voy a ponerles unos tutores, pero esto lo vas a pagar tú porque tú ya estás faltando a tu palabra y no estás cumpliendo con lo que habías pactado conmigo”.

FUENTE: minutouno.com