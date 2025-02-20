Las duras críticas que recibió la China Suárez por el regalo de cumpleaños a Mauro Icardi

Este 19 de febrero, Mauro Icardi cumplió 32 años y la China Suárez decidió sorprenderlo en su día. La actriz le dedicó un emotivo homenaje a través de su cuenta de Instagram, pero fue duramente criticada.

Eugenia tuvo la brillante idea de armar una recopilación de videos que destacaron algunos momentos clave en la carrera futbolística de Icardi, desde sus primeros pasos en el club barrial Sarratea Fútbol Club hasta su llegada al Galatasaray.

Este posteo tuvo una gran repercusión y los usuarios de las redes sociales no dudaron en destrozarla por considerar que fue una gran provocación a Wanda Nara, en medio del escándalo judicial.

La publicación se llenó de malos comentarios y la actriz los limitó, para que no cualquiera pueda hacerlo. Sin embargo, muchas personas llegaron a dejar su opinión y no pasó desaparecido.

“Me meooo, un video como si lo conociera de toda la vida jajaajajajajajaja”, “Es la novia hace 10 minutos y sube esto Lpm q nos espera”, “Querete un poco amiga.. ni sabias q jugaba al fútbol...”, JSJSJSJ LA IMAGINO BUSCANDO EN YT “MEJORES JUGADAS DE ICARDI” ”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

FUENTE: minutouno.com