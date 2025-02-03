Los Palmeras y la interna que pone en duda su futuro

Los Palmeras atraviesan un momento de crisis interna que pone en duda el futuro de la banda. Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su programa, existen tensiones entre el líder del grupo, Rubén "Cacho" Deicas, y el resto de los integrantes. La situación se volvió aún más delicada tras el problema de salud que afectó a la voz de la banda.

El conductor aseguró que la información sobre la crisis es difícil de obtener debido al fuerte hermetismo con el que el entorno de la banda maneja la situación. Sin embargo, sostuvo que la disputa es real y que se han producido tensiones que podrían derivar en una posible ruptura.

"Voy a ir a fondo con el tema de Los Palmeras y los rumores de pelea con Cacho Deicas después del ACV que sufrió", expresó al comenzar su informe. Según detalló, el conflicto involucra no solo a los miembros de la banda sino también a los familiares de Deicas.

"El enojo del hijo de Cacho con el grupo es un factor clave en esta disputa", indicó, agregando que hay cuestiones aún más delicadas que no quiso exponer. Además, recordó que, junto con Marcos Camino, Deicas es dueño de Los Palmeras, por lo que cualquier decisión sobre el futuro de la banda pasa por él.

¿Fin de ciclo? Incertidumbre por el futuro de Los Palmeras

Uno de los principales motivos de conflicto estaría relacionado con la participación del hijo de Deicas, quien habría manifestado su enojo con el grupo. Además, según trascendió, en los últimos días surgieron declaraciones de un socio de Deicas que avivaron la disputa, lo que sumó un nuevo capítulo a la crisis.

"A mí me hablan de otro detonante peor que no voy a profundizar porque me pareció terrible", agregó el periodista, sin dar más detalles sobre el tema.

Etchegoyen también explicó que, a pesar de los conflictos, Deicas sigue formando parte de Los Palmeras y que, junto a Marcos Camino, es uno de los dueños del grupo. Esto significa que cualquier decisión sobre el futuro de la banda debe contar con su aprobación.

"Si Cacho Deicas no da el ok, Los Palmeras pueden desaparecer de un momento a otro porque él es uno de los dueños. Nada se hace si Cacho no está de acuerdo, por eso es todo raro", expresó el comunicador.

En medio de esta situación, se había planificado una reunión para tratar de solucionar los problemas internos, pero finalmente fue cancelada, lo que alimentó aún más los rumores de un posible quiebre. "Tanta tensión, qué quieren que les diga. Para mí, acá termina todo mal y Cacho da un paso al costado", concluyó, dejando abierta la incertidumbre sobre el futuro de la legendaria banda santafesina.

Fuente: minutouno.com