Revelaron el verdadero motivo por el que la China Suárez y la Joaqui dejaron de ser amigas

La China Suárez es de las celebridades tendencia en estas últimas semanas, debido a las polémicas en las que está involucrada. Es en este contexto que comienzan a salir historias pasadas de relaciones románticas y de amistad que terminaron terminando. Entre ellas, apareció la Joaqui, quien fue nombrada por Yanina Latorre cuando contó el verdadero motivo de su distanciamiento. Según reveló, un hombre sería la razón por la que ambas mujeres dejaron de ser amigas.

Distanciadas por un hombre en común: el motivo por el que la China Suárez y la Joaqui dejaron de ser amigas

La Joaqui y la China Suárez fueron muy unidas durante un par de años, debido a la conexión que ambas tienen con la música. Cabe destacar que la actriz también lanzó su carrera como cantante, sacando algunas canciones con reconocidos artistas. Por su parte, Joaquinha Lerena de la Riva se ganó un espacio muy especial en la industria de la música, y la mayoría de su círculo cercano pertenece al mundo del trap.

Sin embargo, la amistad entre ambas comenzó a desaparecer. De compartir imágenes juntas, e invitarse a eventos especiales, ambas mujeres siguieron con su vida por separado de la otra. Muchos usuarios especularon sobre las razones por la que esto ocurrió, y un hombre había sido una de las teorías. Finalmente, fue Yanina Latorre quien terminó de confirmar que así había sido, y reveló quién fue el cantante que estuvo con Eugenia Suárez, y que provocó el fin de la amistad con la Joaqui.

En Bondi, el streaming de Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno, apuntó contra la actriz por "meterse con hombres casados". “Yo tengo moralidad. Si me meto con un casado, no voy a ser amiga de la mujer. Hay tantos tipos...”, se diferenció. En esa línea, que aseguró: “Ellas eran amigas y Joaqui la detesta porque se le garch.. a Ecko. ¿Se acuerdan que hace poco la novia actual de Ecko la hizo m...? Era porque se lo encamó cuando estaba con la Joaqui, que era amiga de ella”.

Yanina Latorre reveló que hubo otros actores y actrices que le contaron lo mismo, y que la lista continuaba. Los fanáticos de la Joaqui comenzaron a pronunciarse en redes sociales, y apuntaron duramente contra las actitudes de la China Suárez. Por su parte, la actriz disfruta de sus días en Turquía junto a Mauro Icardi, su nueva pareja y polémica del momento. Ambos decidieron ignorar las nuevas noticias que aparecen de ellos, luego de que tuvieran un fuerte intercambio con la panelista de LAM por redes sociales.

FUENTE: caras.perfil.com