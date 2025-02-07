Yanina Latorre rompió el silencio tras el enojo de Brenda Gandini: qué dijo

Yanina Latorre en las últimas horas insinuó en sus historias de Instagram en medio de la novela del verano que se generó en torno de Mauro Icardi y Wanda Nara, que Gonzalo Heredia habría tenido un affaire con la China Suárez durante las grabaciones de ATAV. La publicación generó una gran expectativa y un inmediato interés en las redes sociales, lo que provocó que los actores involucrados reaccionaran rápidamente para desmentir el rumor.

Ante este panorama, tanto Gonzalo Heredia como Brenda Gandini desmintieron las afirmaciones de la panelista y se pusieron en contacto con ella para aclarar cualquier malentendido sobre su vida privada. Brenda Gandini, visiblemente molesta por los comentarios, comentó en una entrevista con Puro Show (El Trece): "Obvio que molesta que se digan cosas que no son verdad. Siempre a uno le molesta eso, pero bueno, seguramente fue información que llegó y acá estamos, desmintiendo".

Por su parte, Yanina Latorre también salió a aclarar su postura en una entrevista con Primicias Ya, donde comentó acerca de la conversación telefónica que mantuvo con la pareja. "Ellos dicen que no pasó, yo tengo que decir eso. Yo conté algo que se rumoreaba. Hace mucho se dijo, me subí y ellos lo desmienten", explicó Latorre, aclarando que lo que había mencionado era solo un rumor del que había tenido conocimiento, pero que, al recibir el desmentido de los actores, no tenía otra opción más que respaldar su versión.

FUENTE: MINUTOUNO.COM