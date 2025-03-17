El exabrupto de la exabogada de Mauro Icardi contra la China Suárez tras el escándalo

Luego de que se viralizara un audio en el que Lara Piro se refiere a la China Suárez con términos despectivos, la exabogada de Mauro Icardi decidió enfrentar la polémica y admitir la veracidad de sus palabras.

En la grabación filtrada, expresa que le advirtió al futbolista sobre la actriz: “Le dije que la mina era proporcionalmente linda como tóxica y puta. Lo sabe todo el mundo”. “Yo le recomendé, como la tía Lara, como me dice él, que no tenga pibes, que no la haga su novia... Por eso si vos escuchás las grabaciones que hay él dice ‘No es mi novia, no es mi pareja’ y a las chicas se las presenta como una amiga”, agregó la esposa de Rodolfo Barili.

La difusión del contenido desató un escándalo en redes sociales, lo que llevó a la letrada a compartir un comunicado en sus plataformas digitales. “Podría decir que es inteligencia artificial, pero estaría faltando a la verdad. Soy YO, yo dije eso y me recontra hago cargo”, afirmó sin rodeos.

Además, acusó a Nicolás Payarola, abogado de Wanda Nara, de haber divulgado la grabación con la intención de perjudicarla.

La letrada aseguró que el futbolista del Galatasaray ya estaba al tanto de su opinión sobre Suárez y que no se vio afectado por la filtración: “Desde el día que lo conocí, Mauro sabía lo que yo pensaba. Si creen que esto va a debilitarme, están equivocados”.

También aprovechó para hacer una reflexión sobre su percepción del caso: “Durante mucho tiempo fui 'Team Wanda', pero después de estar tan cerca de la situación, entendí que no todo es lo que parece”.

Para cerrar, la abogada no se mostró arrepentida y lanzó un duro mensaje contra quienes intentaron perjudicarla: “Vergüenza es filtrar conversaciones privadas. Vergüenza es ser corrupto, mentir y destruirle la vida a dos criaturas”.

FUENTE: minutouno.com