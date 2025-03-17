El descuido en vivo de Manu Jove que expuso Juana Viale: "Tenés la bragueta abierta"

El periodista de Blender y TN, Manu Jove, protagonizó un momento incómodo este domingo en su participación en Almorzando con Juana, cuando la conductora, Juana Viale, expuso un particular descuido.

En medio de la presentación de su invitado, la conductora de El Trece le preguntó por su vestimenta y y no dejó pasar un detalle: tenía la bragueta baja.

El episodio ocurrió mientras Jove acomodaba su saco y hablaba de su look. Juana no dudó en interrumpirlo para hacerle notar el descuido, lo que provocó un momento de tensión y risas entre los presentes.

"Voy a decir una cosa que te va a poner muy nervioso. Tenés la bragueta baja", le remarcó Viale entre risas. "Listo. Genial, eh. Gracias, Juana", le respondió Manu, mientras se la subió rápidamente.

Ante la visible incomodidad del invitado, la nieta de Mirtha quiso apoyar al periodista y deslizó que fue "para romper el hielo", aunque Jove, todavía nervioso, sentenció: "Espectacular. Gracias, Juana. Igual te agradezco".

