Una participante de Gran Hermano insinuó un romance con L-Gante

El reality Gran Hermano volvió a convertirse en el escenario de una inesperada revelación. En medio de una charla cotidiana, Katia “La Tana” Fenocchio insinuó que tuvo un romance con L-Gante antes de ingresar a la casa, dejando a sus compañeros sorprendidos.

En un contexto en el que está prohibido mencionar a figuras públicas, la jugadora encontró una forma ingeniosa de contar su historia sin romper las reglas del programa. Todo comenzó cuando en la conversación alguien mencionó la inicial "L", lo que llevó a que sus compañeros la interrogaran con picardía.

“¿Vos con la L, no? ¿L-Gante?”, le preguntaron. La respuesta de Katia, con una sonrisa cómplice y un escueto “Algo así”, bastó para avivar las sospechas. La reacción de los demás participantes dejó en claro que la conexión entre la jugadora y el cantante de RKT era un tema desconocido hasta el momento.

Ante la insistencia, Selva, una de las participantes, no terminaba de entender de quién hablaban. Fue entonces cuando Bati intervino para recordarle la norma del programa: “No se puede hablar de famosos, Selva”. Pero el ingenio de Furia permitió que la charla continuara sin violar el reglamento.

“Un cantante, el novio de 'Anda Nara'”, dijo, haciendo una referencia indirecta a Wanda Nara y su relación con L-Gante. En ese momento, la participante uruguaya captó el mensaje y reaccionó sorprendida: “Ah, sí, sí”.

Aunque la producción del reality aún no tomó medidas al respecto, la revelación de Katia generó revuelo tanto dentro como fuera de la casa. Resta ver si en los próximos días la participante amplía detalles sobre su vínculo con el cantante o si la historia quedará solo como una insinuación en medio del juego.

FUENTE: minutouno.com