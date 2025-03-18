Gladys Florimonte, a los gritos con una agente de tránsito: “La pendeja me..."

En las últimas horas, se supo que Gladys Florimonte protagonizó una tensa situación con una agente de tránsito, que terminó con gritos e insultos. En LAM dieron a conocer las imágenes del escándalo.

Ángel de Brito comentó algunos detalles y puso al aire una grabación donde la actriz insultaba a la mujer que la paró en la vía pública.

"Puede continuar", le dijo la agente a la famosa. "No voy a continuar nada hasta que yo te diga cómo son las cosas, me tenés que explicar a mí...", se quejó Florimonte.

Cuando la chica le dijo que iba a llamar a un policía, Gladys estalló: "Llamála, maleducada de mier... ¿Quién te crees que sos? Estamos todos locos".

En ese momento, un efectivo de la policía se acercó y la agente le explicó: "Está tratando mal a mi compañera y no se quiere retirar del puesto".

"Yo tengo toda la documentación, le estoy preguntando algo y no me contesta la maleducada esa", disparó furiosa la actriz, mientras el hombre intentaba explicarle que estaba todo bien y podía retirarse.

El descargo de Gladys Florimonte tras el escándalo con una agente de tránsito

En medio del escándalo, Gladys salió al aire en LAM y aclaró lo que pasó en ese momento. "Esta mangas de hijos de remil pu..., porque son resentidos social, y la chica esta es una pendeja que me paró y me pidió el documento", introdujo furiosa.

"Se lo di con el registro y me pidió el seguro, que lo tenía en el celular. Y me dice: 'Pero la cédula es de Córdoba'. Y sí, tengo domicilio allá, tengo el cambio de domicilio en Córdoba y yo vivo en Buenos Aires", explicó.

"Cuando la pendeja me gritó 'andá, andá', le dije que no me iba una mier... y vino el jefe. Pendeja del ort... estoy harta, podrida. Yo tenía el DNI, se lo di, pero si tengo el domicilio en Córdoba y el resto en Buenos Aires, estoy en infracción, tenés que tener todo en un mismo lugar", se quejó.

"Jorge Macri se tiene que poner las pilas y sacar a estos inservibles que no saben ni cómo se llaman. Estoy re caliente. Tengo todo en regla, no me pueden agarrar en nada", sentenció.

