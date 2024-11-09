¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

EDMUNDO OSCAR BENITEZ

Por El Litoral

Sabado, 09 de noviembre de 2024 a las 00:00

EDMUNDO OSCAR BENITEZ

“Mundito”

Q.E.P.D.

Falleció el 04/11/2024. Querido esposo de Carmen Collante y amoroso padre de Ángel, Cristina, Laura, Silvia, Mariana y Martín. Cariñoso abuelo de Santiago, Emilio, Isabel, Salvador, Vitto, Gino, Felipe y Amado. Tu vida fue fuente de inspiración y guía de principios y valores que con orgullo llevaremos como norte de nuestras vidas. Te recordaremos con mucho amor y admiración. c/916

EDMUNDO OSCAR BENITEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 04/11/2024. Luis María Rey y su esposa, Milagros Vázquez Rodríguez de Rey y flia, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo “Mundo” su esposa, a sus hijos y a sus nietos. Piden oraciones en su memoria. c/933

EDMUNDO OSCAR BENITEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 04/11/2024. Josefina Ciconetti y hermanos participan del fallecimiento del papá de Silvia y acompañan a su familia. Rogamos una oración en su memoria, que el Señor lo reciba en su santa gloria. o/342

