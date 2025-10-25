¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Unne Irupé viento en Corrientes
Dra. MYRIAM KURGANOF DE GORBAN

Por El Litoral

Sabado, 25 de octubre de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/2025. El Servicio de Endocrinología, Nutrición y Diabetes del Hospital "J. R. Vidal" expresa su más sentido pésame a nuestra querida compañera Dra. Silvia Gorban de Lapertosa por el fallecimiento de su madre Dra. Myriam Kurganof de Gorban - Doctora Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (2019), de la Universidad Nacional de Rosario (2019) y de la Universidad Nacional de la Plata (2023), nutricionista e investigadora argentina y referente nacional en materia de soberanía alimentaria y de políticas públicas de alimentos saludables. Acompañamos a Silvia y su familia en este momento, con todo nuestro afecto y respeto. c/692

MYRIAM KURGANOF DE GORBAN

Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/2025 en Buenos Aires. Perla Villagra y sus hijos María Laura, Mariana y Damián Pomares participan el fallecimiento de la madre de la Dra. Silvia Gorban de Lapertosa. Acompañamos con cariño a sus familiares y rogamos por su eterno descanso. c/701

