†

VICTOR OSVALDO “NEGRO” DHO

Q.E.P.D.

Falleció 22/10/2025. Guillermo Liwsky, sus hijos Marisu Soraya y Maximiliano participan con profundo dolor la partida del “Negro” y acompañan a su querida familia en esta irreparable pérdida. Hacen votos para que su alma descanse en paz, junto al mejor de los recuerdos que vivirán siempre en sus corazones y en los de todos sus seres queridos. c/690

†

VICTOR OSVALDO DHO

Q.E.P.D.

Falleció 22/10/2025. El Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste – CODIUNNE – participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de las profesoras Soledad y Trinidad Dho docentes afiliadas por la Facultad de Odontología y padre político del delegado profesor Marcos Medina a quienes abrazamos junto a su familia y seres queridos. Hacemos votos para que su alma, que ha dejado el mejor de los recuerdos, descanse en la infinita luz. c/691