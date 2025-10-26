†

VICTOR OSVALDO DHO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/2025 en Corrientes. El Secretario Penal del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes Dr. Orestes Carlos Mansilla Casanova y Prosecretarios Penales Dres. Eduardo David Brites, Lidia Yamila Semhan; María Elizabet Zamponi y Juan José Cabral, hacemos llegar el testimonio de nuestro más sentido pesar por el fallecimiento del Dr. Víctor Osvaldo Dho, padre de nuestra compañera y amiga Dra. María Soledad Dho Prosecretaria Penal del Superior Tribunal de Justicia, rogando a Dios la reconforte con ánimo y consuelo, llevándole nuestro afecto, oraciones y respeto a toda su familia. c/682