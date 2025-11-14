✡

FRANCINE CHRISTOPHE

Z’L

Falleció el 04/11/2025. La Prof. Carolina Monzón participa el fallecimiento de Mme Francine Christophe, ocurrido en Le Chesnay-Rocquencourt (Francia), a la edad de 92 años. Francine, sobreviviente del Holocausto, detenida en el campo de Bergen-Belsen a la edad de 8 años pasó su vida dando testimonio de lo ocurrido. Que su memoria sea loada. Z''L. Paz a su alma y condolencias a su familia. c/795

✡

FRANCINE CHRISTOPHE

Z’L

Falleció el 04/11/2025. La Cátedra libre de DDHH, Genocidio y Holocausto participa el fallecimiento de Francine, poetisa, decoradora y testigo del Holocausto. Detenida en el campo de Bergen-Belsen a la edad de 8 años. Valiente a su joven edad y sobreviviente de uno de los genocidios más tristes de nuestra historia. Z''L. Que su alma descanse en paz. c/796