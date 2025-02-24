¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Museo de Arte Contemporáneo Ricardo Colombi Gustavo Valdés
Museo de Arte Contemporáneo Ricardo Colombi Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

CYNTHIA CASCO

Por El Litoral

Lunes, 24 de febrero de 2025 a las 00:00

CYNTHIA CASCO

Q.E.P.D.

Falleció el 23/02/2024. La Redacción y Personal del diario El Litoral participa con profundo pesar el fallecimiento de su excompañera. Rogando una oración por su eterno descanso y resignación para sus familiares.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD