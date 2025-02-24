†
CYNTHIA CASCO
Q.E.P.D.
Falleció el 23/02/2024. La Redacción y Personal del diario El Litoral participa con profundo pesar el fallecimiento de su excompañera. Rogando una oración por su eterno descanso y resignación para sus familiares.
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
CYNTHIA CASCO
Q.E.P.D.
Falleció el 23/02/2024. La Redacción y Personal del diario El Litoral participa con profundo pesar el fallecimiento de su excompañera. Rogando una oración por su eterno descanso y resignación para sus familiares.