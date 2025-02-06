¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

GRISELDA SUSANA LEDEZMA

Por El Litoral

Jueves, 06 de febrero de 2025 a las 00:00

Falleció 05/02/2025. El cuerpo técnico y jugadores de Seniors de la Adelita, participan su fallecimiento. Acompañamos a Juan Ramos en tan doloroso momento. Elevamos una oración al cielo en su memoria.

