†

GUILLERMO SÁNCHEZ

Q.E.P.D.

Falleció en Resistencia (Chaco) el 28/02/2025. El señor Fiscal General de la Provincia de Corrientes, Dr. Cesar Pedro Sotelo, Funcionarios y Personal de la Fiscalía General participan con profundo pesar el fallecimiento del señor padre de la Sra. Defensora de la Unidad de Defensores Oficiales Penales (UDEFO) de la Ciudad Capital Dra. Marcela Sánchez Peralta. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, y resignación para sus familiares. c/376

†

DR. GUILLERMO SÁNCHEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 28/02/2025. Pablo Gutierrez Ortiz, Clarisa Heine, Noelia Rojas, Andrés Cano, Emilce Escalante, Sergio Sotelo acompañan a la Dra. Marcela Sánchez peralta y a su familia en tan doloroso momento. c/375