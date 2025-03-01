¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

eduardo ledesma pregunta Elsa Romero Feris puente General Belgrano
GUILLERMO SÁNCHEZ

Por El Litoral

Sabado, 01 de marzo de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció en Resistencia (Chaco) el 28/02/2025. El señor Fiscal General de la Provincia de Corrientes, Dr. Cesar Pedro Sotelo, Funcionarios y Personal de la Fiscalía General participan con profundo pesar el fallecimiento del señor padre de la Sra. Defensora de la Unidad de Defensores Oficiales Penales (UDEFO) de la Ciudad Capital Dra. Marcela Sánchez Peralta. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, y resignación para sus familiares. c/376

Falleció el 28/02/2025. Pablo Gutierrez Ortiz, Clarisa Heine, Noelia Rojas, Andrés Cano, Emilce Escalante, Sergio Sotelo acompañan a la Dra. Marcela Sánchez peralta y a su familia en tan doloroso momento. c/375

Últimas noticias

