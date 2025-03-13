†

ERNESTO R. FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

†

DR. ERNESTO RAMÓN FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 12/03/2025. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con pesar su fallecimiento, acompañando a familiares y amigos en este difícil momento y elevando oraciones en su memoria. c/083

†

ERNESTO R. FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

†

ERNESTO R. FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

†

ERNESTO R. FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 11/03/2025. El Jefe de Dto. de Cirugía del Hospital Pediátrico, Dr. Romilio Monzón, y sus integrantes, participan del fallecimiento del Dr. Ernesto Fernández, médico del Servicio de Cirugía Acompañan a su familia en estos momentos tan sensibles. Q.E.P.D. c/424

†

ERNESTO R. FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

