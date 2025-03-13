¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ERNESTO R. FERNÁNDEZ

Por El Litoral

Jueves, 13 de marzo de 2025 a las 00:00

ERNESTO R. FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 11/03/2025. Puchi García (a) y Mónica Pantanalii (a) participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a la distancia a nuestra querida Alejandra en este triste y doloroso momento. c/420

DR. ERNESTO RAMÓN FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 12/03/2025. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con pesar su fallecimiento, acompañando a familiares y amigos en este difícil momento y elevando oraciones en su memoria. c/083

ERNESTO R. FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 11/03/2025. El Dr. Romilio Monzón, la Dra. Silvia Pérez y su hija Morena participan su fallecimiento y acompañan a Alejandra y familia en este sentido momento. c/422

ERNESTO R. FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 11/03/2025. La Promoción 86 de la escuela Normal Dr. J. Pujol participa el fallecimiento de Ernesto y acompaña a su esposa, Alejandra Echazarreta en este momento tan delicado. Piden una oración por el descanso de su alma y pronta resignación para su familia. c/423

ERNESTO R. FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 11/03/2025. El Jefe de Dto. de Cirugía del Hospital Pediátrico, Dr. Romilio Monzón, y sus integrantes, participan del fallecimiento del Dr. Ernesto Fernández, médico del Servicio de Cirugía Acompañan a su familia en estos momentos tan sensibles. Q.E.P.D. c/424

ERNESTO R. FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 11/03/2025. Dr. Álvaro Monzón Wyngaard y familia e Ing. Jorge Monzón y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares y amigos en este momento delicado. c/425

